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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

68 ألف مشاهد لإعلان المومياوات الملكية على «فيسبوك» (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 04:03 ص
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
رامى حسين
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بلغت عدد المشاهدات على الإعلان التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار لعرض موكب المومياوات الملكية على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أكثر من 68 ألف مشاهدة، حيث ينتظرون هذا الحدث العالمي الذي تجري البروفات لإعداده.

وسيتم نقل الملوك من المتحف المصري بميدان التحرير إلى مقرهم الدائم بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط ومن المقرر مشاركة عدد من نجوم الفن بالموكب ومن بينهم الفنانة يسرا ومنى زكي وأحمد حلمي وأسر ياسين وغيرهم من نجوم المجتمع.

يشار إلى أن الموكب سيضم 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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