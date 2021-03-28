رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد عام.. وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا لمطارى الغردقة وشرم الشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 01:46 ص
وصول أولى رحلات فرانكفورت
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
فاتن غلاب
طباعة
استقبل مطار الغردقة الدولى، السبت، رحلة جوية تابعة لشركة lufthansa الألمانية القادمة من فرانكفورت وعلى متنها 196 راكبًا، حيث من المقرر أن تسير رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مطار الغردقة.

وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة ''ENT '' البولندية، حيث كان على متن الرحلة الأولى 139 راكبًا والثانية 151 راكبًا.

وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم الاحتفال باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار.

كما قدم فريق العلاقات العامة الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقاية، وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي.

وأجرت إدارة المطارين تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد سلبية التحليل، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا
وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

تحرك 5 درجات.. تفاصيل جديدة في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

اليونان تعرض المساعدة لتعويم السفينة «إيفر جيفين»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«مستقبل الأسهم العالمية» محاضرة «أونلاين» بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. محبى فريد الأطرش تكرم «أمهات السينما» بأتيليه القاهرة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)