بعد عام.. وصول أولى رحلات فرانكفورت وبولندا لمطارى الغردقة وشرم الشيخ

استقبل مطار الغردقة الدولى، السبت، رحلة جوية تابعة لشركة lufthansa الألمانية القادمة من فرانكفورت وعلى متنها 196 راكبًا، حيث من المقرر أن تسير رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مطار الغردقة.وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة ''ENT '' البولندية، حيث كان على متن الرحلة الأولى 139 راكبًا والثانية 151 راكبًا.وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وتم الاحتفال باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار.كما قدم فريق العلاقات العامة الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقاية، وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي.وأجرت إدارة المطارين تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد سلبية التحليل، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب، فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظًا على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.