السعودية توزع 4 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة ‏الصحة السعودية، السبت، أن أكثر من 4 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.وحثت الصحة السعودية في بيان لها المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بأخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي من أجل الحصول على اللقاح.يذكر أن المملكة العربية السعودية تعاقدت على مجموعة من اللقاحات الدولية لتطعيم المواطنين والمقيمين، كما اشترطت على من يرغب في أداء الحج والعمرة أن يكون حاصلًا على اللقاح.