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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الثلاثاء المقبل.. وفد المقاولات والإسكان يزور العراق

السبت 27/مارس/2021 - 11:40 م
المهندس شمس الدين
المهندس شمس الدين يوسف
علا العلاف
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أعلن المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن زيارة وفد شركات المقاولات المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان للعراق لتفعيل اتفاقية الأعمار مقابل النفط والتي تنص فى إحدى بنودها على تيسير مشاركة شركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية الجديدة بالعراق يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس.

وأوضح «شمس الدين» لـ«الدستور» أن تقوم بدراسة فرصة المشروعات التنموية بالعراق وبحث فرص الاستحواذ على المشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية.

وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد إلي أن الوفد الممثل من يضم المهندس هشام دوريش بوزارة الإسكان وأيضًا مهندس لمشروعات البنية التحتية، عن اتحاد المقاولين المهندس شمس الدين يوسف، المهندس حمدي عبد العليم شحاتة الأمين للاتحاد المقاولين العرب، وممثلين عن شركة المقاولين العرب شركة المقاولون العرب – وشركة أوراسكوم – وشركة بتروجيت.

ونوه إلى أن وزارة الإسكان بالعراق من المقرر أن تُحدد أولويات مشروعات التنمية لديها، حيث تم الاتفاق مع الجانب المصري مؤخرًا على تحديد أبرز المشروعات الكبرى بمجال البنية التحتية والتي ستمثل باكورة عمليات الأعمار بالدولة، كما تم الإتفاق على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع الشركات العراقية القائمة.

وتابع: أن شركات المقاولات المحلية تُولى اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير صناعة التشييد إلى الخارج وتركز على مشروعات التنمية المتكاملة والمشروعات ذات القيمة المضافة، حيث تمتلك الشركات خبرات قوية تدعم قدرتها على المنافسة بالخارج وتصدير المهنة، كما تفتح فرصًا لنمو محفظة الأعمال للشركات وزيادة فرص تصدير مواد البناء المحلية فضلًا عن رفع نسب تشغيل العمالة بالقطاع.

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