منصة حصص مصر تعلن عن إتاحة نماذج استرشادية للطلاب

أتاحت منصة حصص مصر نماذج امتحانات شهرية مُجمعة للطلاب، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، تتوافق مع نظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات الجديدة.وأشارت منصة حصص مصر إلى أنه يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي؛ من خلال الانضمام عبر الرابط الخاص بها.جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق "منصة التعليم المصري"، كما أن جميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني.