دراسة جديدة: كورونا يصيب الفم والغدد اللعابية

قالت دراسة أمريكية جديدة، إن فيروس "سارس كوفيد 2" المسبب لكورونا المستجد "كوفيد-19"، يُصيب اللعاب والخلايا الموجودة في الفم.ووجد باحثون أمريكيون أدلة على أن فيروس كورونا يص الغدد اللعابية الموجودة في الفم، وأن "سارس كوفيد 2" هو المسؤول عن الأعراض الفموية التي يعاني منها الأشخاص المصابون بكوفيد، ويتسبب في فقدان التذوق وجفاف الفم والتقرح.وأكد الباحثون أن الفم قد يلعب دورًا في نقل كورونا المستجد إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي عبر اللعاب المحمل بالفيروس من خلايا الفم المصابة.وقال مؤلف الدراسة بليك إم من المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث طب الأسنان والفم: "يمكن لمثل هذه المعلومات أيضًا أن تفيد في التدخلات لمكافحة الفيروس وتخفيف الأعراض الفموية لكوفيد-19، فمن المعروف أن الممرات الهوائية والرئتين هي مواقع رئيسية لعدوى (سارس كوفيد 2)".وأكد أن هناك أدلة على أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا أجزاء أخرى من الجسم مثل الجهاز الهضمي والأوعية الدموية والكلى والفم، مشيرا إلى أن لعاب الأشخاص المصابين بكوفيد يمكن أن يحتوي على مستويات عالية من سارس كوفيد 2.وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بكورونا ويعانون من أعراض تنفسية مثل السعال، قد ينتقل الفيروس في اللعاب جزئيًا عبر التجويف الأنفي أو البلغم الذي يكون داخل الرئتين ويصعد إلى الحلق والفم مع السعال.وقالت الدراسة: "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بـ(ACE2) - وهو إنزيم متصل بأغشية الخلايا الموجودة في الشرايين والرئتين - يعرف بأنه بوابة لعدوى فيروس كورونا، ويحتوي (سارس كوفيد 2) على بروتين S والذي يسمح له بالارتباط بمستقبل ACE2 الموجود في الخلايا البشرية".وأشارت إلى أن فيروس كورونا يصيب اللثة والغدد اللعابية الموجودة في الفم، ما يعد سببا جديد للعدوى.