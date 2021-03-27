رئيس تنشيط السياحة: مطالب بتمثيل سياحى بأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية

كشف أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة عن أن الهيئة كانت تمتلك 20 مكتبًا لتنشيط السياحة بالخارج بالأسواق المختلفة لكن تم تخفيضهم إلى 8 مكاتب خارجية فقط وهم: ( بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الصين، الهند، التشيك)، ومؤخرا تم غلق مكتبى الهند والتشيك.وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ الدستور أن هناك مطالب باستبدال مكتبي الهند والتشيك بـ (أوكرانيا- الولايات المتحدة الامريكية) موضحًا أن توجة الدولة الحالي أن تكون المكاتب السياحية داخل مقرات السفارات المصرية بالدول وبالفعل كافة المكاتب باتت داخل السفارات بخلاف مكتبي الصين وبريطانيا يتم الترتيب إلى دخولهم.وأشار إلى أنه تم الإبقاء على العمالة المحلية لهذا المكاتب وهذا يرجع الى أمرين الأول أن يتم صرف تعويضات كبرى فى حال تسريحهم وفقًا لقوانين العمل، بالإضافة الى الإبقاء على التمثيل السياحي لمقابلة منظمي الرحلات الأجنبية وإنهاء التعاملات الورقية.