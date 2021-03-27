مصرع محفظ قرآن فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى محفظ قرآن مصرعه، منذ قليل، أثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع "توك توك" أمام قرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم، "توك توك" مع سيارة نقل أمام قرية معنيا بايتاي البارود.وأسفر الحادث عن وفاة عبد المجيد إبراهيم طايل 52 عامًا ومقيم قرية معنيا وتم ضع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.