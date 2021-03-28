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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: 913.6 ألف حالة زواج خلال 2020 وتراجع حالات الطلاق

الأحد 28/مارس/2021 - 07:23 ص
حالة زواج
حالة زواج
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد إشهادات الطلاق لتصل إلى 221.194 ألف حالة خلال عام 2020، مقابل 225.929 ألف إشهاد خلال العام السابق عليه.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن عدد عقود الزواج طبقًا للبيانات الأولية خلال عام 2020 سجلت تراجعًا إلى حدود 913.656 ألف عقد عام 2020، مقابل 927.844 عقد خلال العام السابق عليه.

وأوضح الإحصاء، أن متوسط حالات الطلاق شهريًا بين المصريين بلغ 18.4 ألف حالة طلاق، بينما فى المقابل بلغ متوسط حالات الزواج شهريًا 76.1 ألف حالة زواج.

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