مجدي علام: وزارة البيئة ترسي مفهوم إعادة تدوير المخلفات الصلبة

قال مجدي علام الخبير البيئي إن وزارة البيئة ترسي مفهوم إعادة تدوير المخلفات الصلبة، لإعادة الاستخدام بعد إعادة التدوير فهو يعادل الصناعة نفسها، موضحا أن جودة الشئ الصلب بعد إعادة التدوير تكون أقوى من قبل التدوير وبجودة عالية تصلح للاستخدام مرة أخرى دون أضرار.وأشار الخبير البيئي خلال تصريحه لـ«الدستور» إلى أن مصانع التدوير البيئي في ربوع مصر غير كافية لحمل أعباء زيادة من من المخلفات، ارتفاع مستوي المخلفات البيئة مصر وبتقوم الدولة حاليا بعمل مصانع وشركات لزيادة مصانع تدوير القمامة.وأشار «علام» إلى أنه يوجد مجهودات أهلية ومجهودات قطاع خاص ومجهودات حكومية يعملان على زيادة شركات مصانع تدوير القمامة، لأنها هادفة الربح، مش يا لأن الدولة التي تقوم حاليا بعمل مصنع لتدوير القمامة بطريق مدينة السلام، وبطريق العاشر من رمضان لعمل مجمع كبير لتدوير القمامة.