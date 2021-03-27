بيان برلماني بشأن انهيار عقار جسر السويس: استمرار لأزمات المحليات

تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل لوزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار بشارع جسر السويس.وقالت محروس: "أتقدم بالبيان العاجل بشأن انهيار العقار الكائن في شارع 4 جسر السويس تقسيم عمر بن الخطاب، والذي يتكون من 10 أدوار، ما تسبب في وفاة العديد من المواطنين قاطني العقار وإصابة العشرات الآخرين، وذلك نتيجة عمل توسعات في بدروم العقار التي قام بها أحد المستأجرين وأقام مصنعا، وهو ما يخالف القرارات التي تمنع تحويل الوحدات السكانية إلى مصانع تكرارا لكارثة عمارة الطريق الدائري التي لم يمض عليها أيام قليلة، وهنا يجب محاسبة المسئولين في الوحدة المحلية لعدم قيامهم بمراجعة البدروم في كل العمائر والتأكد من خلوها من أي أعمال مضرة للعقارات، وأيضا محاسبة من قام بتأجير البدروم للمستأجر والسماح له بعمل مصنع داخلي وغير مرخص رغم علمه أن بدروم العقارات مخصص لعمل جراجات".وتسائلت محروس: "إلى متى سيستمر هذا الفساد في المحليات؟، فوجود مصنع في بدروم عقار سكاني لا يحدث إلا من خلال تواطئ القائمين على عمليات التراخيص والتفتيش والمراجعة، وهذا يعطي صورة سلبية لمجهودات الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين وضبط عشوائيات البناء، فدماء المصريين أغلى مايملكه الوطن".