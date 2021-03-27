«الصحة»: أهالي سوهاج تبرعوا بـ200 كيس دم فور وقوع حادث سوهاج

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن المواطنين تبرعوا بما يقرب من 200 كيس دم فور وقوع حادث قطاري سوهاج.وأكدت «زايد» في تصريحات صحفية أنه لم يكن يوجد أي نقص في تكياس الدم بالمستشفيات، مشيرة إلى أن كان يوجد ما يقرب من 3400 كيس دم، مشيدة بدور المواطنين في التضامن أثناء الحادث.ووقع حادث تصادم بين قطارين في طريق سوهاج أمس الجمعة أسفر عن إصابة 19 حالة وفاة و185 إصابة حتى الآن و3 اكياس أشلاء.