ناقوس الخطر.. إصابات كورونا تتجاوز 600 حالة يوميًا (إنفوجراف)

أظهرت أعداد إصابات فيروس كورونا ارتفاعًا على مدار الفترة الماضية لاسيما بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، إذ تجاوزت الإصابات 600 حالة جديدة يوميًا، في ظل مخاوف من التعرض إلى موجة أخرى من الفيروس.شددت الصحة العالمية من خطورة الإهمال في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية، تجنبًا لاحتمالية الإصابة بالعدوى، مؤكدة عدم التهاون في الأمر، فلا يزال "كوفيد- 19" يضرب من جديد.وبالتزامن مع المخاوف بشأن حلول موجة جديدة من الفيروس وارتفاع الإصابات، ترصد "الدستور" جانبًا من أعداد المصابين والوفيات خلال الفترة الماضية.ارتفعت الإصابات نسبيًا مع بداية الأسبوع إذ سجلت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، 648 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 43 حالة جديدة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وانخفضت أعداد الإصابات في اليوم التالي لتسجل وزارة الصحة 641 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إضافة إلى وفاة 40 حالة جديدة وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وقفزت أعداد الإصابات يوم الخميس، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بتسجيل 661 حالة جديدة، إضافة إلى الإعلان عن 48 حالة وفاة جديدة، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.وواصلت الإصابات ارتفاعها حتى أمس، حيث سجلت 670 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 36 حالة جديدة، فيما خرج 433 متعافيًا من كوفيد-19 من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.وبهذا يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة 198681 من ضمنهم 152198 حالة تماثلت للشفاء، و11804 حالة وفاة.