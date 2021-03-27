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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حفل توزيع جوائز مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال.. اليوم

السبت 27/مارس/2021 - 10:59 م
مسابقة نوال مصطفى
مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعما
محمد الشريف
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تدشن اليوم الأحد مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2021، في نسختها الثانية «الحرف اليدوية والتراث المصري»، وذلك بحضور ومشاركة عدد من رجال الصناعة ممن لهم دور بارز في ريادة الأعمال، وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتنطلق الجائزة من جمعية رعاية أطفال السجينات؛ وتستهدف جميع السيدات والفتيات فوق الـ18 عامًا، ممن لديهن موهبة في مجال الحرف والمشغولات اليدوية بمختلف أنواعها، وتنقسم الجوائز لفئتين، الأولى حصول 3 فائزات على دعم كامل للمشروعات، والثانية حصول 7 فائزات على منح ودورات تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

والهدف الرئيسي للمسابقة، هو تشجيع النساء اللاتي يمتلكن مواهب في مجال الحرف اليدوية بمختلف أنواعها؛ وذلك للحفاظ على التراث المصري من الاندثار وللحفاظ على الهوية المصرية.

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