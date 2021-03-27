أسواق الإسكندرية تتزين لاستقبال شهر رمضان

تزينت أسواق الإسكندرية بالفوانيس الرمضانية والأعلام المضيئة والمجسمات المزينة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك الموافق له منتصف أبريل المقبل.وفي سياق ذلك، رصدت "الدستور" أسعار الزينة والفوانيس الرمضانية، حيث يقول السيد مصطفى، أحد الباعة إن أسعار الفوانيس تبدأ من ١٠ جنيهات حتى ٨٠٠ جنيه حسب الشكل والحجم.وتابع سيد أحمد، أحد الباعة إن بوكس الهدايا الرمضانية أحدث الإصدارات للزينة والذي يليق بالتقديم كهدايا بين الناس وبعضها ويبدأ سعره من ١٥٠ جنيها.أما عن الإقبال، أوضح محمد مهران أحد الباعة، أن الإقبال هذا العام متوسط ولكن الأسعار ارتفعت عن السنوات السابقة بنسبة من 30 إلى 40%.