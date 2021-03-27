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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: وفاة مسئول ورقيب أول بحري وفقد 3 في غرق لنش

السبت 27/مارس/2021 - 11:31 م
غرق لنش
غرق لنش
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أكدت وزارة الداخلية السودانية، وفاة المدير التنفيذي لمحلية حلفا اسماعيل بلال، ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وفقد 3 أشخاص آخرين، في حادث غرق لنش بحري، في بحيرة النوبة، شمال السودان.

وقالت وزارة الداخلية السودانية في بيان إن وفدا وصل إلى محلية حلفا، يضم الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور وزير الداخلية، وميرغني موسى وزير النقل، والفريق شرطة بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك، واللواء شرطة آدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، واللواء شرطة خالد حسن علي مدير الإدارة العامة لحماية التعدين.

وأضافت: "في هذه الأثناء تحرك وفد لجنة أمن محلية حلفا إلى منطقة أرقين للاجتماع بالوفد الاتحادي، عبر لنش نهري، لكنه تعرض لحادث غرق لسوء الأحوال الجوية، حيث كان يُقل 14 راكبا هم لجنة أمن المحلية والقيادات العدلية والأمنية في المحلية".

وأوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة المختصة هرعت إلى مكان الحادث بمنطقة "الفانوسة" على بحيرة النوبة، حيث تم إنقاذ عدد 9 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى حلفا، في حالة مستقرة، كما تأكدت وفاة المدير التنفيذي للمحلية ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وما زال البحث جاريا عن ٣ أشخاص في عداد المفقودين.

وقام الوفد الوزاري الاتحادي بالوقوف على الحادث وتقديم واجب العزاء في الضحايا.
وفي غضون ذلك، أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، عن حزنه لحادث غرق اللنش، متمينا العثور على المفقودين وتمام العافية للناجين.

وأوضح مجلس الوزراء أن مكتب رئيس الوزراء، اتصل فور وصول هذه الأنباء بالوفد الاتحادي في حلفا، الذي قطع برنامج زيارته للوقوف على التطورات بعد الحادثة.

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