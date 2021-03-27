لبنان يسجل 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 458 ألفا و338 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 45 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6058 حالة، في حين يرقد 978 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 283 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21700 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.