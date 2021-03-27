طائرات القوات الملكية السعودية تصل إلى باكستان

وصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى قاعدة (مصحف الجوية) في باكستان؛ للمشاركة في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021)، بهدف دعم علاقات التعاون بين البلدين.‏وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيران الركن فايح بن عبدالرحمن الروقي وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين (مركز التفوق الجوي 2021) يأتي ضمن الخطط المعدة مسبقاُ لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي.وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة، من نوع (تورنيدو) وبكامل أطقمھا الجوية والفنية والمساندة الى جانب القوات الجوية الأمريكية والقوات الجوية الباكستانية الدولة المضيفة.