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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين ريم فوزي بإحدى الشركات التابعة للقابضة للمطارات

السبت 27/مارس/2021 - 11:46 م
ريم فوزي
ريم فوزي
رامى حسين
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أصدرت الشركة المصرية القابضة للمطارات المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني قرارا بتعيين الدكتورة ريم فوزى نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق عضوًا بمجلس إدارة شركة إيروتيل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية التابعة للقابضة للمطارات.

يشار إلى أن الدكتورة ريم واحدة من سيدات الأعمال المعنية بقضايا المرأة والحث على مشاركتها فى مجالات العمل المختلفة كما أنها لها تجربتها الفريدة في إنشاء وتشغيل السيدات والفتيات في قيادتهن لسيارات الليموزين “الأجرة” من خلال إحدى شركاتها المعروفة واختارها محرك البحث العالمي جوجل Google خلال العام الماضي، لتكون أحد المتحدثين الرئيسيين عن تجارب المرأة في إدارة الأعمال.

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