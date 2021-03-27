ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية بليبيا لـ23 (صور)

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة هجرة غير شرعية في منطقة المخيلي جنوب مدينة البيضاء بدولة ليبيا إلى 23 حيث تم تقديم الرعاية الطبية لهم والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى الثورة.وحصلت «الدستور» على أسماء المصابين وهم محمد حلمت من سوهاج، رمضان كليب أحمد من الفيوم، أحمد رمضان أبو محمد من الفيوم، عصام جمال من الدقهلية، محمد فراج من المنيا، موسى فايز من المنيا، إسلام السيد من المنوفية، أحمد هاشم من المنيا، حسام أحمد من سوهاج، مدحت خلف من أسيوط، محسن أحمد من المنيا.كما أصيب حمادة محمود من سوهاج، خالد شحاته من الفيوم، زهران ناصر من المنيا، أيمن عبدالعزيز من الفيوم، وليد شداد من الفيوم، محمد جمعة من الفيوم، جمال محمود من المنيا.وتم التحفظ على 4 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى وهم «عبدالله عبدالفتاح من الدقهلية، السيد عبدالعليم من الدقهلية، السيد محمد من الفيوم، سنهابي محمد من الفيوم» وجاري إنهاء الإجراءات لتسليمهم إلى منفذ السلوم البري.