رموز سياسية لبنانية تعزي السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

تواصلت البيانات والتصريحات والبرقيات الصادرة عن رموز سياسية لبنانية بارزة، لإبداء التضامن وتقديم التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الضحايا الذين سقطوا نتيجة تصادم قطارين في محافظة سوهاج.وبعث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، برقية إلى الرئيس السيسي معزيا بضحايا اصطدام القطارين وسقوط المبنى السكني في منطقة جسر السويس، معربا عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، معتبرا أن ما يؤلم الشعب المصري يهم كذلك الشعب اللبناني الذي يكن لمصر وشعبها كل مودة.كما توجّه الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي "بأصدق مشاعر المواساة والتعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلات ضحايا حادثة اصطدام القطارين، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل والرحمة للذين قضوا في هذا الحادث الأليم"، مشددا على تضامنه مع الشعب المصري ومع مصر التي لطالما كانت سندا داعما للبنان واللبنانيين في الأيام الصعبة.وقال عضو مجلس النواب اللبناني النائب فؤاد مخزومي: "‏نتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج وضحايا المبنى الذي سقط في القاهرة، بخالص العزاء والمواساة. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين".وبعث العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين، برسالة تعزية جاء بها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. باسم المرابطون وباسمي الشخصي، نتقدم لكم ولأهلنا في مصر الحبيبة ولأهالي الضحايا، بأحر التعازي بضحايا اصطدام القطارين في سوهاج، راجين من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. حفظ الله مصر المحروسة، وحفظكم من كل شر ومكروه".كما قدمت "حركة لبنان الشباب" باسم رئيسها وديع حنا وأمينها العام روبير بجاني والمجلس الأعلى والمكتب المركزي وجميع الأعضاء، العزاء إلى الرئيس السيسي والشعب المصري، متوجهة بالدعاء إلى الله لشفاء المصابين وأن يسكن المتوفين في جنات النعيم.وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قد أعلنوا على مدى يومي أمس واليوم، تضامنهم مع مصر وتقديم التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بضحايا حادث قطاري سوهاج.