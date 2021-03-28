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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر.. وسعر الجرام عيار 21

الأحد 28/مارس/2021 - 07:42 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، حيث يعاني سوق المشغولات الذهبية حالة من الركود خلال الفترة الحالية؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات بالتفاصيل عن آخر تطورات سوق الذهب في مصر، وفقًا لأخر التحديثات.

ونقدم لكم في التقرير أسعار الذهب بكافة أنواعه المختلفة، وهي عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وسعر الأوقية الذهبية، وتلك الأسعار الواردة في التقرير هو سعر البيع لجرام الذهب في أي نوع، بدون المصنعية الذي يقوم تاجر الذهب بإضافتها على سعر الذهب الأصلى.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر


تختلف أسعار الذهب بحسب كل عيار عن الأخر، وسعر المصنعية التي يحصل عليها محل بيع المشغولات الذهبية يختلف من عيار لأخر، ومن محل ذهب لأخر، ولديكم كافة اسعار الذهب كما هو موضح بالتالي:

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا، اليوم الأحد، ١٧٣٢ دولار، وسعرها بالعملة المصرية ٢٧١٨٧ جنيه مصري، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، الذى يتميز بالنقاء، وانخفاض نسب الشوائب.

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سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم

سجل سعر الذهب فى مصر، اليوم الأحد، عيار ٢٤، للجرام الواحد ٨٧٤ جنيهًا، وتلك العيار يتميز بالنقاء ولا يحتوي على نسب شوائب كثيرة، لكنه الأقل مبيعًا فى السوق المصرى، والأعلى سعرًا في أنواع الذهب.

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم

سجل جرام الذهب عيار ٢١، اليوم الأحد، سعر ٧٦٤ جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم


وصل جرام الذهب من عيار ١٨، اليوم الأحد، سعر ٦٥٥ جنيه، وهو العيار الأكثر مبيعًا فى مصر؛ لأن تشكيلاته متعددة الأشكال، ويتميز بقوة صلابته، ويحتوي على نسب شوائب أعلى من عيار ٢١، وعيار ٢٤.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، ٦١١٨ جنيهًا مصريًا، ويصل وزن الجنيه الذهب إلى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١. 

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