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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 38 ألفا و853 تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:43 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة التونسية أن 38 ألفا و853 شخصا تلقوا الجرعة الأولي من لقاح كورونا حتى أمس، وهو اليوم الرابع عشر من الحملة الوطنية للتطعيم.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية بحسب بيان على صفحتها الرسمية اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الجمعة بلغ 6 آلاف و767 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وأضاف البيان أن عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس الجمعة 719 ألفا و760 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة أن الأولوية في حملة التطعيم تشمل الإطار الطبي، والعاملين بقطاع الصحة، والأشخاص البالغ عمرهم 75 سنة فما فوق.

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