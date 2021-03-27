عاهل المغرب يعزي السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

بعث عاهل المغرب الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا.وقال برقية الملك محمد السادس- في البرقية- "تلقيت ببالغ التأثر والأسى، نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا".وأعرب العاهل المغربي للرئيس السيسي، ومن خلاله للأسر المكلومة، وللشعب المصري عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.