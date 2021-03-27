محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج والذين تم نقلهم لمستشفي الإيمان العام بحى غرب أسيوط لاستكمال العلاج للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم المساعدات المالية العاجلة لهم مصدرا توجيهاته بتوفير أوجه الرعاية الصحية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى الإيمان العام والنائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ ومحمد سالمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد سالمان الخيرية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين وشباب جمعية الهلال الأحمر المصرى.واطمئن المحافظ ومرافقوه على الحالة الصحية لـ 5 حالات من المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم حجز اثنان منهم بقسم العناية المركزة و3 حالات بقسم الجراحة العامة، مقدمًا لهم المساعدات المالية العاجلة والهدايا العينية، كما قدمت مؤسسة محمد سالمان الخيرية المساعدات المالية للمصابين كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة.كما وجه محافظ أسيوط مسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر بتقديم أوجه الدعم والمساعدات العاجلة للمصابين وأسرهم وفقًا لما أقره رئيس مجلس الوزراء اليوم، والمتابعة المستمرة لهم حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.كان محافظ أسيوط نعى فى بيان سابق ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدما خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعيًا المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر وأبناءها من كل سوء.يذكر أن محافظ أسيوط فور تلقيه خبر حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان ووجود عدد من المصابين والضحايا أمر على الفور بتوجيه مرفق إسعاف أسيوط للدفع بإمدادات من سيارات الإسعاف المجهزة حيث تم إرسال 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين فضلًا عن الدفع بفريق من الحماية المدنية وعربتين إطفاء وسيارات إنقاذ نهري وبري وتأمين وأوناش تضامنًا مع محافظة سوهاج كما تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات وتحرك فريق طبي متكامل من مستشفيات المحافظة للمشاركة والدعم حيث شاركت مستشفيات الايمان العام وأسيوط العام وصدفا المركزي في الدفع بفريق طبي متخصص مكون من أطباء بشريين في تخصصات الجراحة والعظام والكلي والتخدير بالإضافة إلي فريق من التمريض دعما للفريق الطبي بسوهاج للمشاركة في أعمال الإغاثة والدعم للمصابين والجرحي بالحادث بالإضافة الي توجية كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم وحث المواطنين على التبرع بالدم بمقر البنك الاقليمى بمستشفى الايمان العام لتلبية احتياجات المصابين.ووجه المحافظ غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة يحيى أبو رحمة مدير الغرفة بالمتابعة المستمرة مع غرفة أزمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظة سوهاج للتنسيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات بصفة عاجلة.