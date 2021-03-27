«المصرية اللبنانية» تشيد بدعم القيادة السياسية للمرأة

أكدت الدكتورة زينب الغزالي رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هناك اهتمام كبير بالمرأة من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلدت العديد من المناصب الهامة في مجالات السياسة والاقتصاد، والحياة الاجتماعية أيضًا.وأشادت الغزالي، بنسبة ارتفاع المرأة في المناصب القضائية والتشريعية والتنفيذية، مؤكدة أن المرأة حريصة على الحفاظ على مكانتها وإثبات كفاءتها في جميع المجالات والقطاعات، حتى أصبحت المرأة المصرية نموذجا مشرفًا.وأضافت رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن المرأة الآن أصبح بإمكانها أخذ قرض تمويلي وتفتح مشروع خاص بها، وذلك يرجع إلى فضل جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا.