الباز يجيب: لماذا يتناول الإعلام المصري واقعة السفينة البنمية بحذر؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك اتهام معلب يوجه للإعلام المصري دائما وتم توجيهه للإعلام المصري في أزمة السفينة البنمية الجانحة وهو "لماذا يصمت الإعلام المصري عن هذا الحادث؟".













وتابع الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن قناة إكسترا نيوز، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تغطي هذا الحادث بشكل تفصيلي، ومراسليها موجودون بجوار السفينة ليل نهار.













وأضاف أن هناك أمر آخر يجب أن يراعى، وهو أن الإعلامي المصري وضعه يختلف عن وسائل الخارجية، فأي معلومة يتناولها الإعلام الخارجي لا تحسب عليه فهي معلومة قد تكون صحيحة أو تحتمل الخطا، أما الإعلام المصري فأي كلمة يذكرها في هذه الواقعة ستحسب عليه، لذلك يتوخى الحذر ويدقق المعلومات في تناوله لهذه القضية.



