1438 جولة رقابية على المساجد في السعودية خلال أسبوع

نفذت السعودية، خلال الأسبوع الماضي، 1438 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين، للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ممثلًا بإدارة وحدة العمل التطوعي، قد أطلقت فرصة العمل التطوعي للراغبين في خدمة بيوت الله عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم العمل التطوعي بجميع جوانبه.