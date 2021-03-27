رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكيون يكتشفون الخلايا المسؤولة عن وظيفة استشعار البرد لتثبيط ألم الأسنان

السبت 27/مارس/2021 - 10:26 م
ألم الأسنان
ألم الأسنان
ا ش ا
طباعة
أفاد باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام الأمريكي بأنهم توصلوا إلى وظيفة جديدة إلى الورمات السنية ودورها في وظيفة استشعار البرد لتثبيط ألم الأسنان، وهي الخلايا المُشكِّلة للقشرة الموجودة أسفل طبقة مينا الأسنان، التي تغلف الأجزاء التي بها الأعصاب الدموية.

وقال الدكتور يوخن لينيرز، أستاذ طب الأسنان في مركز التشخيص المتكامل في مستشفى ماساتشوستس العام: "يساهم هذا البحث في التعريف بوظيفة جديدة لهذه الخلايا المُكتَشَفَة، وهو أمر مثير من وجهة نظر العلوم الأساسية. لكننا الآن نعرف أيضًا كيفية التدخل في وظيفة استشعار البرد لتثبيط ألم الأسنان. يمكن أن تتألم الأسنان من التعرض للبرودة لأسباب عديدة؛ مثل: تسوس الأسنان أو التقدم في العمر، حيث تصبح اللثة أكثر حساسية للمشروبات والمأكولات شديدة البرودة أو السخونة. كما يعاني مرضى السرطان الذين خضعوا للعلاج الكيميائي القائم على البلاتين من حساسية في الأسنان".

وأكد الباحثون أنه كان من الصعب دراسة آلام الأسنان بسبب صلابة نسيج الأسنان، ويتطلب فتح الأسنان إحداث ألم للمريض؛ لذلك أجرى فريق الباحثين تجارب على الفئران التي تم حفر أضراسها تحت تأثير التخدير.

ومن خلال دراسة الفئران المعدلة وراثيًا التي لا تحتوي على جين (TRCP5)، وجد الباحثون أن الفئران ذات الأسنان المصابة لم تُظهِر سلوك الشرب المتزايد وتصرفت مثل الفئران التي لا تعاني من إصابات الأسنان.

وقال الدكتور يوخن لينيرز: "لدينا الآن دليل قاطع على أن مُستَشعِر درجة الحرارة (TRCP5) ينقل البرد عبر خلايا الورمات السنية؛ مما يثير الأعصاب ويسبب بالتالي الألم وحساسية الأسنان... وقد تكون حساسية الأسنان رد فعل لحماية الأسنان التالفة من التيارات الباردة التي تتعرض لها من تناول المشروبات الباردة".

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين

«انتشال 7 جثث لأسرة واحدة».. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ18

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

تونس تحتفل بساعة الأرض تحت شعار «تواصل مع الطبيعة»

جمعية خيرية تحذر من تطبيقات تنسيق القوام على الإنترنت

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

أيام زمان

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)

ثروت مرتضى: الرسم والفكرة يجب أن يعملان سويا لإنجاح الكاريكاتير (حوار)

لأول مرة.. ماجدة زكي تقدم دعاء الإفطار على راديو القاهرة الكبرى

اعترافات الكبار.. فؤاد نجم: أنا كذاب وقليل الأدب.. والمثقفون لا يسمعون إلا أنفسهم