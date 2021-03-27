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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس وإيطاليا تبحثان سبل تدعيم آليات التعاون الثنائي

السبت 27/مارس/2021 - 11:48 م
عثمان الجرندي
عثمان الجرندي
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتشاور بشأن العديد من القضايا المطروحة، لاسيما في مجال الهجرة وكيفية تثمينها بجعلها رافدا لتعزيز علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء – بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - الاتفاق على تدعيم الآليات الثنائية القائمة بين تونس وإيطاليا، وتكثيف نسق عملها لإيجاد حلول عملية توافقية مشتركة لمجمل القضايا.

واستعرض الجرندي طرح الرئيس التونسي قيس سعيد، حول الهجرة، والتي تتميز ببعدها الشامل، حيث تعتبر هذه الظاهرة مسألة إنسانية بالأساس ومسؤولية جماعية تتطلب تكاتف جهود المجموعة الدولية لمعالجة جذورها، وإيجاد الحلول للهجرة غير الشرعية، وتجنب الاعتماد حصريا عن الطرق الأمنية لمعالجتها.

من جانبها، نوهت وزيرة الداخلية الإيطالية بمستوى التعاون المثمر بين البلدين، كما عبرت عن استعداد بلادها لتعزيز التعاون للتصدي للتحديات التي تواجهها البلدان، واعتماد مقاربة شاملة وتوافقية لحل القضايا المطروحة بين تونس وإيطاليا.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يقوم حاليا بزيارة عمل إلى إيطاليا لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

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