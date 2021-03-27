حبس سائق هارب من 45 سنة سجنًا في بدر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات هاربًا من أحكام قضائية بحوالي 45 عامًا وغرامات مالية بقيمة مليون جنيه بمنطقة بدر، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة بدر يفيد بضبط أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بمحافظة الشرقية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (45) حكم حبس جزئى ومستأنف بإجمالى حبس 45 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من مليون جنيه.وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي بدورها أمرت بما سبق.