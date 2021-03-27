سقوط نصاب حدائق القبة بعد تحصيل مليون جنيه من المواطنين

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس أحد الأشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم باستثمارها في مجال التجارة بمنطقة حدائق القبة.كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بممارسة نشاط إجرامي على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه (عدد 14 واقعة بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت أكثر من مليون جنيه).وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات وبدورها أمرت بما سبق.