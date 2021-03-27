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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

التضامن تتكفل برعاية مصابة حادث سوهاج بعد طرد ابنها لها

السبت 27/مارس/2021 - 10:10 م
جريدة الدستور
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قال محمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إنه عندما نشرت مواقع التواصل الاجتماعي قصة السيدة "سمرا الراوي"، إحدى المصابات بحادث قطاري سوهاج، والتي طردها ابنها من المنزل فاضطرت للذهاب إلى القاهرة بعيدًا عنه، تواصلت الوزارة معها على الفور في مكان تواجدها بمستشفى طهطا العام.



وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تم إيداع السيدة في دار مسنين بسوهاج لرعايتها، متابعًا أنه من الناحية الإنسانية لن يقبل أحد أن تبقى سيدة تجاوز عمرها الـ60 عاما في الشارع.



وواصل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن السيدة سمرا أصبحت في رعاية وزارة التضامن بشكل كامل.



ومن جانبه علق الباز على هذه الواقعة قائلا: "هذه دراما إنسانية كاملة حدثت ضمن حادث تصادم قطاري سوهاج، منوها بأن هذه السيدة طردها ابنها، فذهبت للتشفع بالسيدة زينب في القاهرة، وتعرضت لهذا الحادث، فلا تتعجبوا من ترتيب الله لها".


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