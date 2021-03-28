قافلة الأزهر تواصل تقديم أعمالها بحلايب وشلاتين

تواصل قافلة الأزهر الشريف الخيرية الشاملة، أعمالها في يومها الثالث بتوزيع كراتين المساعدات على المواطنين وسط فرحة كبيرة في حلايب وشلاتين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.صرح بذلك الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والقوافل الطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحظى بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.قائلًا إن القافلة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في حلايب وشلاتين، ولفت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على الآف الحالات وتم صرف الأدوية الطبية اللازمة لهم بالمجان.وأكد نائب رئيس الجامعة حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، على حشد الجهود والعمل جنبًا إلى جنب وفق رؤية مصر 2030م نحو التنمية المستدامة، التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن القافلة الطبية تضم أطباء في مختلف التخصصات الطبية.والقافلة انطلقت الخميس الماضي، ويستمر عملها حتى الخميس القادم الأول من شهر أبريل المقبل.