البنك المركزي لتنمية المشروعات يدعم مزارعي بلاط والداخلة بالقروض

شهد مركزي الداخلة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية بالتعاون بين وزارتى الزراعة والرى والبنك المركزى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير منظومة الرى الحقلى لدعم مسيرة التنمية والإنتاج بالوادي الجديد وتحويل الآبار الحكومية والإستثمار من الغمر إلى الرى الحديث.أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المبادرة بدأت على مساحة 205 ألف فدان كمرحلة أولى بقروض ميسرة لصغار وكبار المزارعين والشركات والجمعيات، وذلك في إطار جهود الدولة ومؤسساتها المعنية حفاظا على المخزون الجوفى لترشيد إستهلاك المياه ورفع معدلات إنتاج الفدان بزيادة تصل إلى ٣٠% نحو الإكتفاء وخدمة المزارعين والتنمية المستدامة على أرض المحافظة.وأضاف المرسي أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المزارعين، وتعاونا ملحوظًا بين كافة أطراف المنظومة والجهات الراعية بداية من أعمال حصر الآبار المستهدفة بإجمالى (610) آبارحكومية من بينها (118) بئرًا بالخارجة، و(134) فى مركز باريس ودرب الأربعين، بجانب (53) بمركز بلاط، وعدد (233) بئرًا منتشرة بقرى وتوابع مركز الداخلة، و72 بئرًا حكوميا بالفرافرة، إضافة إلى حصر الآبار الأهلية في الخارجة بإجمالى (1263) بئر، يليها مركز باريس ب(20)، و(795) فى مركز بلاط إنتهاء إلى 1717 بئرا خاصا بمركز الداخلة وانتهاء إلى 3795 بالفرافرة.أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن خطة العمل التنفيذية لتحويل جميع الآبار للعمل بنظام الرى الحديث تعتمد على مجموعة المراكز التى تروى بالغمر والتشابك القائم بين جهات الولاية وصندوق المحافظة ومراقبة إستصلاح الأراضى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية موزعة على 6 مراكز إدارية وإدارت إشرافية تضم الخارجة وباريس والداخلة ومدينة موط والقصر ومركز الفرافرة مشيرا إلى أن إنتهاء حصر مساحة 205 آلاف فدان تشمل 4405 آبار حكومية وأهليا في 6 مناطق من المساحات التي تروى بالغمر على هذه الآبار وهى الخارجة 42080 فدانا – باريس 8928 فدانا – بلاط 15141 فدانا – موط 33661 – القصر 24469 – الفرافرة 73244 وذلك بإجمالي 197523 فدانا بفارق 7477 فدانا ضمن الأراضى المحدثة مسبقا.وأكد المهندس محسن مدنى مسئول بنك التنمية الزراعى فرع الداخلة، إن البنك بصدد إطلاق مبادرة باب رزق لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة الريفية من خلال توفير قروض ميسرة تصل إلى ١٠ آلاف جنيه للتوسع فى وحدات إنتاج الحرف اليدوية والصناعات المختلفة للتوسع في مشروعات الجمعيات، إضافة إلى ترشيح فريق عمل من أبناء المحافظة ضمن أعمال المبادرة لتقديم أوجه المساعدة كوسيط بين المزارعين والبنك والزراعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وإزالة العقبات، لافتا إلى وضع مخطط بالتنسيق مع الجهات المعنية حول إمكانية إستغلال روث الماشية كمصدر لتوليد الطاقة، على أن يتم توفير معدات وماكينات زراعية وتقاوى واسمدة ومبيدات بتمويل وتسهيلات للمتقدمين طبقا للشروط واللوائح المنظمة لضمان مستوى التنفيذ ونجاح المبادرة، مؤكدا أن مبادرة تمويل البنك لدعم مشروع التحول إلى الرى الحديث وتوصيل الطاقة الشمسية بالوادى الجديد تختلف عما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى حرص جميع أطراف المبادرة على النزول إلى أرض الواقع وعقد لقاءات مع المزارعين للوقوف على أهم متطلباتهم ومقترحاتهم.واستعرض المحاسب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري خلال لقائه مع العملاء والمستثمرين، فوائد منظومة الري الحديث والطاقة الشمسية بديلا للكهرباء لتخفيف العبء على كاهل المزارعين، مؤكدا أهمية تنظيم دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومنح القروض بتسهيلات غير مسبوقة وفائدة لا تزيد علي ٥%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واجهزتها التنفيذية لتفعيل منظومة تحديث الري الحقلي، من خلال إجراء حزمة تعاقدات تضم شركات راعية بالتنسيق مع محافظ الإقليم تستهدف تحديث أراضى صندوق إستصلاح الاراضي فى ٥ مراكز إدارية بإجمالى قروض تصل إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.واوضح فاروق، أن البنك الزراعى المصري يركز على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ويسعى لضخ ملايين الجنيهات لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، ومشروعات البتلو وتمويل مبادرة باب رزق لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة الريفية، مؤكدا أنه يدعم صغار المزارعين والمربين والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% العام الماضي وسيتم زيادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أو من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وقال إن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه وتستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، وتم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين تضم الشريحة الأولى 307 آلاف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه وقد قام البنك بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك الزراعي المصري أو أي من بنوك القطاع المصرفي دون أي قيود.