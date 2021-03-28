هؤلاء تمردوا على الأدب.. من رامبو لـ سيد قطب

الدخول إلى عالم الأدب عبر مجالاته المختلفة يصبح مع الوقت ضرورة حتمية في حياة صاحبة، ومعنى أن يترك أحدهم مجال الإبداع لاحتراف أشياء أخرى يعد بمثابة تمرد.



وتتشابه أغلب قصص المبدعين الكبار الذين تمردوا على الأدب لأسباب منها وعلى رأسها عدم التفات جمهور القراء لمنتجهم، ليقرروا الابتعاد واعتزال الكتابة الإبداعية، في هذا التقرير نستعرض أسماء المتمردين الأشهر من رامبو إلى سيد قطب.



يشير الكاتب والناقد علي شلش عبر كتابة "التمرد على الأدب"، أنه نتاج إرادة ووعي إلى جانب ظروف وعوامل تختلف من حالة إلى حالة، ومن شخص إلى آخر.





محمد المويلحي

محمد المويلحي

وذكر علي شلش أن محمد المويلحي، اشتهر بكتابه الطريف "حديث عيسي بن هشام" فقد نشر هذا الكتاب مسلسلا في صحيفة ابيه "مصباح الشرق" عام 1879. ولكن حرفة الأدب أدركته قبل ذلك التاريخ، ومع ذلك لم يجمع "حديث عيسى بن هشام" إلا عام 1907. كان من المفترض أن يستمر المويلحي في الإبداع بعد كتابه الناجح ذاك ولكنه لم يفعل. بل تمرد على الأدب وتحول عنه حتى وفاته 1930، دون بديل سوى الوظيفة الكبيرة التى شغلها، وتمرد المويلحي كما يصفه علي شلش جاء نتاج الشعور بالإحباط.



عبد الرحمن شكري

عبد الرحمن شكري

الشعور بالإحباط ذاته هو ما دفع الشاعر عبد الرحمن شكري إلى التمرد، والتحول عن الكتابة، رغم كل التقدير والشهرة التي نالها على منتجه الإبداعي، والتى لم تغفلها المؤسسة الأدبية إلى جانب النقاد.





عادل كامل

عادل كامل "المليم الأكبر"

يعد اسم عادل كامل، أحد أهم وأبرز الأسماء التى تمردت على الأدب واعتزله في وقت سطوة النجاح والذيوع والانتشار لاسمه، كتب روايات منها "المليم الأكبر" و"ملك من شعاع" ومسرحية "ويك عنتر".



ويرجع سبب اعتزال عادل كامل الإبداع، نتيجة رفض مجمع اللغة العربية منحه جائزة لروايته "مليم أكبر" وتم رفض رواية السراب أيضا لنجيب محفوظ في نفس التوقيت .



سيد قطب

سيد قطب

يشير الناقد علي شلش، إلى أن "سيد قطب" بدأ رحلته مبكرا مع عالم الكتابة "أتيح لسيد قطب أن يكتب وينشر وهو دون سن العشرين"، ويعد سيد قطب ونجيب محفوظ وعادل كامل من جيل واحد.



يلفت علي شلش إلى "سعى الثلاثة إلى ثناء الحكومة واعترافها بهم، ولكن أعضاء هذه الحكومة لم يمنحوا أيا منهم سوى التشجيع الشفهي، أو جوائز المسابقات التى كانوا حكاما لها، أو فرص النشر في المجلات التي حرروها وأشرفوا عليها".



ويؤكد علي شلشل، أن ظهر الأحباط وتفاقم عند قطب وكامل حتى تمردوا على الأدب وتحولا عنه.



وقد سئل سيد قطب ذات يوم عام 1951 عن سر تمرده وتحوله، فأجاب سائلة أبا الحسن الندوي بأن نفسه كانت تهفو دائما ألى الروح وما يتصل بها. وأضاف "كنت في صغري شغوفا بقراءة أخبار الصالحين وكراماتهم، ولم تزل هذه العاطفة تنمو في نفسي مع الأيام".





رامبو