براتب يصل لـ2900 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بالعاشر من رمضان، وذلك براتب يتراوح من 2400 إلى 2900 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 200 فرد أمن إداري، على ألا يقل مؤهل المتقدم لتلك الوظيفة عن الإبتدائية، مع إجادة القراءة والكتابة، وألا يزيد عمره عن 46 سنة.وتتميز الوظيفة المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، زيادة سنوية، سكن، زي، ومواصلات لمقر العمل.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01091390516، أو 01091404239، والتواصل مع المدير المسئول وليد محمد اسماعيل، وعمرو سليم، وأحمد داود، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، موقف الأردنية.