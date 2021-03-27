«رياضة أسوان» تنظم رحلة لمراكز الشباب بجزيرة التمساح (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم السبت، رحلة إلى جزيرة التمساح، وجاء ذلك ضمن خطة الإدارة العامة للشباب" المجال الاجتماعى".وذلك تنفيذًا لتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وأشراف مصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب، ومحمد عباس وهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.وشارك بالرحلة عدد ٤٠ شابا وفتاة، وهم أعضاء مراكز الشباب التالية: مركز شباب مدينة أسوان، ومركز شباب حى قدرى عثمان، و مركز شباب الحدود، فضلًا عن مركز شباب ابو الريش بحرى، ومركز شباب السيل-، ومركز شباب الصداقة الجديدة، ومركز شباب التحرير بخور عواضة، ومركز شباب الحصايا والحكروب.وجاءت الرحلة تحت إشراف كل من: محمد احمد ونس، وسحر صابر جاد الرب، والاء عبد الرحمن حسن.