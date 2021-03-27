«صناعة المعلومات»: مصر من أوائل الدول اعتمادا على قواعد البيانات

قال الدكتور عادل عبد المنعم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وخبير أمن المعلومات، إن مصر تعد من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية لحماية البنية التحتية وقواعد بياناتها بعد تطبيق خطة قومية للأمن السيبراني للاعتماد عليها في إدارة الدولة، مشيرا إلى أن منظومة تبادل البيانات أصبحت ثروة قومية لا تقدر بثمن ويجب تامينها لأنها تمثل عقل الدولة.وأشار «عبد المنعم» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بالاعتماد على قواعد البيانات وعلوم الحاسب الآلي في إدارة الدولة «الجمهورية الثانية» بعد تنفيذ أكبر مدينة ذكية في العالم (العاصمة الإدارية الجديدة) وتعد من مدن الجيل الرابع وتدار بشكل رقمي وبالتحكم إلى من خلال مراكز البيانات العملاقة بالعاصمة.وأكد خبير أمن المعلومات أن مصر نجحت في صد العديد من الهجمات الإلكترونية على بنيتها التحتية من خلال وحدات الأمن السيبراني وطوارئ الإنترنت التي تقوم بمراقبة مثل هذه الهجمات، مشيرا إلى بناء مصر الرقمية يشمل بناء قواعد بيانات مؤمنة ومحمية ومشفرة وبعيدة عن أي هجمات الكترونية متوقعة.