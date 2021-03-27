الثقافة أولًا.. هاجر وحكاية أول معرض لاستعارة الكتب

تعلّقت فتاة (19 عامًا) بالقراءة منذ طفولتها، فاعتادت على كتابة القصص والروايات منذ بلوغها الخمسة أعوام، وكانت كثيرة الإطلاع على العديد من الكتب في كثير من المجالات، وأسرتها توفر لها الكتب، وتعطي لها المساحة الشخصية للقراءة.وهاجر محمد، طالبة في كلية الهندسة جامعة مودرن أكاديمي، تقول: "حلمي من وأنا صغيرة إني أعمل بصمة إيجابية في المجتمع وتبقى حاجة تشبه شخصيتي وبكتب وأنا في ٥ ابتدائي وبحب القراءة والكتابة وشايفة إن القراءة والكتابة أقدر من خلالهم أنشر الوعي وأثر على المحتمع".ترى هاجر أن القراءة والكتابة تؤثر على المجتمع بشكل إيجابي، لافتة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى جمعية صوت شباب مصر التي دعموا مبادرة "القراءة حياة"، ووفروا لها مقر لاستعارة الكتب أو استبدالها مجانًا.تتمنى هاجر أن تقوم بعمل المبادرة في جميع المحافظات، لافتة الى أن أصدقائها وأهلها المصدر الرئيسي الداعم لها: "ناس كتير عايزة تتبرع وتستعير من خلال المعرض وكُتّاب كبار دعّموا الموضوع وشجّعوني".تحلم هاجر بأن تنجح المبادرة وتعمم على مستوى الجمهورية وتتفاعل معها، ونشر الثقافة والوعي بين الناس.