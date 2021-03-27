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القبلة

أسامة الأزهري يشارك في احتفال البيت المحمدي بليلة النصف من شعبان

السبت 27/مارس/2021 - 10:27 م
الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري
كتب: عمرو رشدي
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شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، في احتفالية البيت المحمدي بإحياء ليلة النصف من شعبان.

بدأت الاحتفالية بقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة لشهداء حادث قطار سوهاج، وأن يصبر الله أهليهم وذويهم، وأن يشفي المصابين، وأن يحفظ مصر من كل شر وسوء، وأن يصرف عن مصر والدنيا كلها الوباء والبلاء، بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ محمد زكي بداري أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وأكد الأزهري خلال كلمته أن الاحتفال بهذه الليلة مشروع وقد ألف أئمة العلم في تعظيم هذه الليلة مؤلفات كثيرة ومنهم الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية -رحمه الله- حيث ألف " رسالة في ليلة النصف من شعبان" وكذا الشيخ المحدث عبدالله الغماري فكتب "حسن البيان في ليلة النصف من شعبان"، وغيرهم كثير.. مشيرا إلى أن الله عظم شأن بعض الأماكن والأزمنة كالمساجد كونها خير بقاع الأرض، ووقت السحر، ويوم الجمعة، وشهر رمضان، وفضل بعض النبيين على بعض، وقد أمرنا الله أن نعظم ماعظمه "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وأوصي الأزهري بإحياء ليلة النصف من شعبان بالدعاء وقراءة القرآن وأن نجعل قلوبنا عامرة بالمحبة والإجلال، ودعا الله أن يتجلي وينظر إلى قلوبنا فيغفر لنا.

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