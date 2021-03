صحيفة أمريكية: 10% من حركة التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس

أكد تقرير أمريكي أن سفينة الشحن "إيفر جيفن" (Ever Given) تعيق حركة المرور في قناة السويس التي تحمل ما يقرب من 10 مليارات دولار من البضائع كل يوم.وأوضحت صحيفة "يو إس توداي" (US TODAY) الأمريكية في تقريرها أن الجهود مستمرة من قبل مصر لإزاحة سفينة حاويات Ever Given واستعادة حركة المرور على الممر المائي الحيوي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر ويوفر طريقا مختصرا للشحن بين أوروبا وآسيا.وشدد التقرير الأمريكي عن أن قناة السويس تحظى بأهمية كبيرة للشحن، حيث يتدفق حوالي 10 ٪ من جميع التجارة العالمية عبر القناة التي يبلغ طولها 120 ميلًا (193 كيلومترًا)، والتي تسمح لناقلات النفط وسفن الحاويات بتجنب رحلة طويلة حول جنوب قارة أفريقيا.فيما تقدر مجلة الشحن الشهيرة " لويدز" Lloyd’s List أن البضائع التي تبلغ قيمتها 9.6 مليار دولار تمر عبر القناة يوميًا، مشيرة إلى أن حوالي 5.1 مليار دولار من هذه الرحلات متجهة غربًا و4.5 مليار دولار متجهة شرقًا، وحوالي ربع هذه الحركة تكون على سفن الحاويات.وتقول لويدز إن أكثر من 50 سفينة تجتاز القناة في اليوم المتوسط، تحمل 1.2 مليار طن من البضائع.وقال شارات جاناباتي، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج تاون، إنه عندما يتعلق الأمر بشحن البضائع من آسيا إلى أوروبا، لا توجد بدائل تقريبًا مثل النقل بالسكك الحديدية أو الشاحنات، مؤكدا أن الحظر سيؤخر مجموعة من الأجزاء والمواد الخام للمنتجات الأوروبية مثل القطن من الهند للملابس والبترول من الشرق الأوسط للبلاستيك وقطع غيار السيارات من الصين.وأوضح وان فونج ونج "Woan Foong Wong" أستاذ الاقتصاد في جامعة أوريغون أن قناة السويس بمثابة عقدة محورية في شبكة التداول التي سيكون لتوقفها آثار مهمة على الرفاهية في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تأثير مباشر أقل على الولايات المتحدة، التي تتلقى معظم الشحنات من آسيا على الساحل الغربي.وأضاف: "قد تتأخر الواردات من أوروبا لأمريكا، وسيمنع الحظر حاويات الشحن الفارغة من العودة إلى آسيا، مما يزيد من نقص الحاويات الناجم عن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية أثناء وباء كورونا".وأكدت الصحيفة الأمريكية أن تعطل قناة السويس سيؤدي إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد التي تخضع بالفعل لضغوط من كورونا وزيادة في عمليات الشراء.فيما قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز إن انسداد القناة من المحتمل ألا يكون له تأثير كبير على الولايات المتحدة أو الاقتصادات العالمية ما لم يستمر لأسابيع أو شهور، لكنه قد يدفع أسعار النفط للارتفاع كما قد يعاني الاقتصاد بعض الشيء.