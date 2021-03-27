مستثمر يشيد بدور القيادة السياسية في صمودها أمام تداعيات كورونا

أشاد الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بدور القيادة السياسية في صمودها أمام التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.وأضاف عارف لـ"الدستور"، أن أزمة كورونا أثرت على اقتصاديات العالم ومازالت مؤثرة حتى الآن، ولكنها لم تؤثر على مصر مثل باقي البلدان، وذلك يرجع إلى خطة التعايش التي وضعتها الدولة للحفاظ على عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري تؤكد أن مصر ستكون من كبرى البلدان الصناعية والإنتاجية خلال الفترة المقبلة.