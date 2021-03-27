الفريق أسامة ربيع: لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنها تعويم السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل على تحريك السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس مستمر على قدم وساق على مدار 24 ساعة، موضحا أنه يتم العمل بـ10 قاطرات، و2 كراكة لتحريك السفينة.













وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن العمل يحكمه سرعة التيار والمد والجزر، موضحا أن الوضع الآن أفضل من الأيام الماضية خاصة وأن العمل المستمر تمكن من تحريك دفة السفينة بنسبة 0.4، في حين أن المركب قبل ذلك كانت ساكنة تماما.













واستطرد أنه لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنهاء أزمة السفينة الجانحة، لأن المركب ضخمة وعملاقة للغاية وتحمل 223 ألف حاوية، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بالسيناريو الذي سيحدث مع هذه السفينة وفي أي اتجاه ستتحرك.



