بالأسماء.. 6 مصابين ووفاة شخصين من الفيوم في حادث بصحراء ليبيا

سيطرت حالة من الحزن على مركز إطسا في محافظة الفيوم، بعد اكتشاف إصابة 6 أشخاص ووفاة شخصين، في حادثة ليبيا، وتبين أن المتوفين هم"سيد محمد السيد مصطفى"، و"سنهابي محمد علي محمد"، والمصابين هم "رمضان كليب أحمد السعداوي"، و"أحمد رمضان أبو محمد"، و"خالد شحاتة جمعة سليمان"، و"وليد شداد محمود محمود"، و"أيمن عبد العزيز عطية ميهوب"، و"محمد جمعة حسن أحمد"، وجميعهم من مركز إطسا بمحافظة الفيوم من قرى حجز دفنو وحلفا وأبو جندير، وبعض القرى المجاورة.وكانت ليبيا قد أعلنت مصرع 4 وإصابة 19 مصريًا في حادث بليبيا نتيجة انقلاب سيارة تقلهم في هجرة غير شرعية في منطقة جبلية وبالكشف ان الاسماء والبيانات تبين أن بين المصابين 8 من أبناء محافظة الفيوم.وأوضح أحد أهالي قرية منشأة عبد المجيد، أنّ السيارة انقلبت بهم في منطقة" المخيلي"، بالقرب من مدينة طبرق، موضحًا أنّ أحد أقاربهم في ليبيا أرسل لهم أسماء المتوفين والمصابين، وطلب منهم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل أهالي المتوفين والمصابين إليهم.