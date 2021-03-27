الاتصالات: تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 5 آلاف تاجر بالجيزة

قال عصام بدر، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية بالجيزة، إن الشعبة بدأت في تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 5 آلاف تاجر في الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائبب المصرية لتلقي التدريب الأزمة على التعامل بها وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار.أضاف رئيس الشعبة لـ"الدستور"، أن الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى توحيد الأسعار بين التجار وتمنع أي تلاعب أو زيادة من قبل بعض التجار الجشعين وتحمي المستهلك من أي أضرار حال وجود مشاكل في المنتج، حيث يحق لها من خلال هذه الفاتورة تغيير المنتج أو استبداله أو صيانته وإصلاحه داخل الضمان.قال إن الشعبة تقوم بدراسة أحوال السوق والتجار في ظل جائحة فيرس كورونا وآليات مساندة ومساعدة التجار خلال هذه الجائحة سواء بالتدريب أو توفير برامج تمويل من خلال الغرفة، لافتًا إلى أهمية مساندة الدولة لصغار التجار والعاملين بهذه الصناعة.