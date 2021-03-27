الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زايد للكتاب (صور)

ينطلق معرض زايد للكتاب في دورته السابعة في الفترة من أول إبريل وحتى الثاني عشر من الشهر نفسه.وكان الناشر محمود عبدالنبي مدير المعرض قد نشر صورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوضح فيها التجهيزات النهائية لمعرض الكتاب.يذكر أن المعرض يضم أكثر من 100 دار نشر، وسيكون هناك كمامات وكحول بالمجان لمواجهة أزمة كورونا.كما أن المعرض سيقام هذا العام بمدخل مدينة الشيخ زايد بجوار هيئة المجتمعات العمرانية وتبلغ مساحته 5000 متر، بخلاف العام الماضي التي أقيم فيها المعرض بجوار كلية الهندسة.يشار إلى أن المعرض يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واتحاد الناشرين المصريين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محتفظ الجيزة، وينظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية برئاسة المهندس عادل لطفي.