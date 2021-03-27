القنصلية الروسية تفتتح معرض صور يوري جاجارين بالغردقة

افتتح فيكتور فورو بايف، القنصل العام الروسي بالغردقة، مساء السبت، معرض صور فوتوغرافية لأول رائد فضاء روسي وهو يورى جاجارين الذي تقيمه القنصلية في الغردقة، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون في دورته الثالثة بمتحف النحت المفتوح بمنطقة الممشى السياحي بالغردقة، بحضور عدد كبير من أعضاء الجالية الروسية في الغردقة.وشهدت الغردقة فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون في دورته الثالثة بمتحف النحت المفتوح بمنطقة الممشى السياحى، بمشاركة 28 فنانا من دول المانيا وأوكرانيا وإنجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا وعدد من الأجانب المقربين بمدينة الغردقة بحضور عدد من الفنانين المصريين، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.وأوضح الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الفعاليات، أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى نهاية شهر مارس الجاري وتشمل عدة أنشطة منها النحت، وإعاده تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة.