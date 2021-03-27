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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل مؤتمر «ألمظ وسي عبده» بمسرح البالون (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 09:37 م
مؤتمر ألمظ وسي عبده
مؤتمر ألمظ وسي عبده
أمير محمد خالد
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شهد مسرح البالون، السبت، مؤتمرًا صحفيًا للعرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" الذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج الذى وقع أمس.

وأكدت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب أهمية العرض في تقديمه للتراث والفن الغنائي المصري القديم، بينما أكد الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن العرض يعيد تقديم الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة.

وأعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها وخوفها من الوقوف أمام الفنانة القديرة سميحة أيوب، التى كان العمل المشترك معها بمثابة حلم فاق كل توقعاتها، فيما أعرب وائل الفشني عن سعادته بوجود صورته بجوار صورة القديرة سميحة أيوب على نفس الأفيش، لافتًا إلى أن كواليس العمل كانت ممزوجة بالمحبة والتعاون.

أقيم المؤتمر بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان مجدي صبحي والفنانة مديحة كامل.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

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