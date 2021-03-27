هاني سرحان في الأقصر لحضور مهرجان السينما الإفريقية (صور)

حضر المؤلف هاني سرحان حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي أقيمت فعالياته في معبد الكرنك، وينتظر هاني عرض مسلسله الاختيار 2 رجال الظل في رمضان على قناة ONTV.وظهر المؤلف هاني سرحان مؤخرًا في مداخلة تليفونية مع لميس الحديدي وقال: "إنه اعتمد في كتابة مسلسل الاختيار 2 على الملفات الحقيقية والمحاضر الواقعية وقضى فترة تحضير 3 أشهر قبل بدأ كتابة الحلقات وأن الكتابة جائت قبل اختيار أبطال العمل.وأضاف أن الجمع بين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي شيء عظيم وسيقدم مكي لأول مرة أكشن، لكنه أبدع به، كما علق بأن الأدوار النسائية سيكون لها مساحة كبيرة في الاختيار2".وأكد هاني سرحان من قبل أن كتابة مسلسل "الاختيار 2" يعتبر تحديًا له لأنه نوع مختلف عما قدمه سابقًا في مسلسلات مثل الفتوة والأب الروحي ولمس أكتاف حيث يحكي ويكتب قصص شخصيات حقيقية واقعية وصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو خاصة أنها شخصيات قدمت للوطن الكثير."الاختيار 2" تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبواليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكر عبداللطيف ورياض الخولى.واستطاع هاني سرحان أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل الأب الروحي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.